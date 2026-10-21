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Главная / Политика /

Рубио: Уиткофф направился в Санкт-Петербург

Инна Шульгина

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сейчас направляется в Санкт-Петербург. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

20 октября в Осло состоялись переговоры Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. По данным источника Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Украина выдвинула новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».

По данным BBС, 21 октября Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить предложения по прекращению украинского конфликта.

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