Рубио: Уиткофф направился в Санкт-Петербург

20 октября в Осло состоялись переговоры Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. По данным источника Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Украина выдвинула новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».