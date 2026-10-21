Кушнер может присоединиться к переговорам в Петербурге по видеосвязи
Зять президента США Джаред Кушнер может подключиться к переговорам в Санкт-Петербурге в онлайн-формате. Об этом ТАСС сообщил источник.
Источник ТАСС отметил, что Кушнер не смог приехать в Санкт-Петербург по личным уважительным обстоятельствам.
До этого помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа состоятся в первой половине дня 21 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Участие в переговорах примет спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. В повестку беседы войдет украинское урегулирование.
Кортеж автомобилей Уиткоффа и Дмитриева уже прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге. Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту «Пулково».
20 октября в Осло состоялись переговоры Уиткоффа и Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. По данным Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса». Кушнер присоединился к переговорам дистанционно из-за болезни.