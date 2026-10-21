Кушнер может присоединиться к переговорам в Петербурге по видеосвязи

20 октября в Осло состоялись переговоры Уиткоффа и Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. По данным Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса». Кушнер присоединился к переговорам дистанционно из-за болезни.