Россия уведомила МАГАТЭ о 78 атаках БПЛА на Запорожскую АЭС за неделю
Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). По данным постпредства международной организации в Вене, с 5 по 11 августа было подавлено 78 беспилотников, запущенных Украиной для атак и провокаций в отношении ЗАЭС и Энергодара. Текст письма опубликован в Telegram-канале российской миссии.
5 августа была пресечена попытка вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар тремя дронами по электроподстанции «Водозабор в Энергодаре». 9 августа этот объект был обстрелян ВСУ с применением ствольной артиллерии, было зафиксировано три взрыва снарядов. Электроподстанция получила повреждения.
11 августа ВСУ нанесли два прямых удара с использованием беспилотного аппарата по одной из двух градирен ЗАЭС. В результате возник пожар, из-за которого были серьезно повреждены внутренние конструкции.
13 августа стало известно, что эксперты МАГАТЭ посетили градирни ЗАЭС, чтобы оценить последствия пожара. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, группа экспертов пришла к выводу, что маловероятно, что первичный источник пожара возник в основании градирни. Повреждения, скорее всего, были сосредоточены на ее внутренней части на уровне распределения водяных форсунок, расположенных на высоте около 10 м.
Поздно вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли ЗАЭС, после чего возник пожар, вскоре он был потушен. Инцидент не повлиял на ядерный фон, поскольку реакторы находятся в состоянии холодного простоя. Эксперты МАГАТЭ также слышали звуки взрывов и видели густой черный дым, который шел со стороны одной из башен охлаждения. Пострадавших в результате пожара нет.
Энергодар и расположенная в нем ЗАЭС с конца февраля 2022 г. находятся под контролем России. Район регулярно подвергается обстрелам и атакам ВСУ. На станции на постоянной основе присутствуют эксперты МАГАТЭ.