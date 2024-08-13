Эксперты МАГАТЭ осмотрели ЗАЭС после пожара
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили градирни Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы оценить последствия вчерашнего пожара. Об этом сообщается на сайте агентства.
По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, группа экспертов пришла к выводу, что маловероятно, что первичный источник пожара возник в основании градирни. Повреждения, скорее всего, были сосредоточены на ее внутренней части на уровне распределения водяных форсунок, расположенных на высоте около 10 м.
Во время посещения пострадавшей градирни команда заметила обгоревшие участки на внутреннем оборудовании, расположенном выше, вблизи уровня распределения водяных форсунок. Они также заметили капли сгоревшего пластика и фрагменты разрушенного бетона, разбросанные по бассейну с холодной водой. По мнению команды, эти капли соответствовали расплавленной и упавшей пластиковой сетке.
Группа запросила доступ к уровню распределения водяных форсунок и бассейну с холодной водой, который находится под основанием градирни. По соображениям безопасности во время обхода группе не было разрешено посещать эти два места.
В МАГАТЭ заявили, что во время осмотра не было обнаружено останков беспилотников.
Ядерная безопасность станции не пострадала, поскольку градирни сейчас не эксплуатируются. В районе градирен, расположенном примерно в 1,5 км от реакторных установок на ЗАЭС, радиоактивных материалов нет. Команда провела радиационный контроль в районе градирен и реакторов и подтвердила отсутствие признаков повышенного уровня радиации.
«На основании полученных результатов и наблюдений группа пока не смогла сделать окончательных выводов. МАГАТЭ продолжит общий анализ после дополнительного изучения и получения доступа к уровню распределения водяных форсунок и бассейну холодной воды», – заключили в МАГАТЭ.
Поздно вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли ЗАЭС, после чего возник пожар, вскоре он был потушен. Инцидент не повлиял на ядерный фон, поскольку реакторы находятся в состоянии холодного простоя. Эксперты МАГАТЭ также слышали звуки взрывов и видели густой черный дым, который шел со стороны одной из башен охлаждения. Пострадавших в результате пожара нет.
Энергодар и расположенная в нем ЗАЭС с конца февраля 2022 г. находятся под контролем России. Район регулярно подвергается обстрелам и атакам ВСУ. На станции на постоянной основе присутствуют эксперты МАГАТЭ.