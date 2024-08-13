Эксперты МАГАТЭ осмотрели ЗАЭС после пожара

Поздно вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли ЗАЭС, после чего возник пожар, вскоре он был потушен. Инцидент не повлиял на ядерный фон, поскольку реакторы находятся в состоянии холодного простоя. Эксперты МАГАТЭ также слышали звуки взрывов и видели густой черный дым, который шел со стороны одной из башен охлаждения. Пострадавших в результате пожара нет.