Владельцы ПВЗ попросили не облагать налогом кадастровую стоимость их помещений

Владельцы ПВЗ попросили не облагать налогом кадастровую стоимость их помещенийПункты не являются торговыми объектами, для которых сейчас действует специальный режим налога на имущество
Ассоциация развития сети пунктов выдачи заказов (АРС ПВЗ) обратилась в Госдуму и Минэк с предложением не облагать налогом на имущество кадастровую стоимость пунктов выдачи заказов. Письмо с такой просьбой за подписью президента ассоциации Ольги Козыркиной было направлено в середине октября в министерство, а также на имя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. «Ведомости» ознакомились с содержанием.
В конце октября Минфин внес в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК), одной из которых стало включение пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в состав объектов недвижимости, чья кадастровая стоимость облагается налогом на имущество. Регулирует эти отношения ст. 378.2 НК. Согласно этой норме, налог рассчитывается по кадастровой стоимости в отношении недвижимости, где размещены офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания. По общему же правилу сейчас облагается среднегодовая стоимость недвижимости, что обходится бизнесу дешевле.