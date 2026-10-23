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Главная / Экономика /

Владельцы ПВЗ попросили не облагать налогом кадастровую стоимость их помещений

Пункты не являются торговыми объектами, для которых сейчас действует специальный режим налога на имущество
Дарья Мосолкина
Ксения Котченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Ассоциация развития сети пунктов выдачи заказов (АРС ПВЗ) обратилась в Госдуму и Минэк с предложением не облагать налогом на имущество кадастровую стоимость пунктов выдачи заказов. Письмо с такой просьбой за подписью президента ассоциации Ольги Козыркиной было направлено в середине октября в министерство, а также на имя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. «Ведомости» ознакомились с содержанием.

В конце октября Минфин внес в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК), одной из которых стало включение пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в состав объектов недвижимости, чья кадастровая стоимость облагается налогом на имущество. Регулирует эти отношения ст. 378.2 НК. Согласно этой норме, налог рассчитывается по кадастровой стоимости в отношении недвижимости, где размещены офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания. По общему же правилу сейчас облагается среднегодовая стоимость недвижимости, что обходится бизнесу дешевле.

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