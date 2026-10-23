Клиенты Т-банка в семь раз нарастили объем переводов в Турцию

Объем переводов клиентов-физлиц Т-банка в Турцию вырос в 7 раз с сентября 2025 г. по сентябрь 2026 г. и достиг 3 млрд руб., рассказал «Ведомостям» его представитель. Общее количество транзакций в Турцию за это время увеличилось в 58 раз, а число клиентов, совершающих такие переводы, – в 33, отметил он, но абсолютные значения раскрыть отказался. Средняя сумма одного перевода в сентябре 2026 г. составила 34 074 руб., добавил собеседник.