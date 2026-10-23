Клиенты Т-банка в семь раз нарастили объем переводов в Турцию

Клиенты Т-банка в семь раз нарастили объем переводов в ТурциюОдна из причин – расширение списка местных банков-корреспондентов
Объем переводов клиентов-физлиц Т-банка в Турцию вырос в 7 раз с сентября 2025 г. по сентябрь 2026 г. и достиг 3 млрд руб., рассказал «Ведомостям» его представитель. Общее количество транзакций в Турцию за это время увеличилось в 58 раз, а число клиентов, совершающих такие переводы, – в 33, отметил он, но абсолютные значения раскрыть отказался. Средняя сумма одного перевода в сентябре 2026 г. составила 34 074 руб., добавил собеседник.
В октябре рост транзакций продолжается, отметили в Т-банке: объем ежедневных переводов из России в Турцию на 21 октября вырос уже на 45% по сравнению с показателем за весь сентябрь. Количество переводов в октябре также увеличилось месяц к месяцу – на 12%, добавил представитель кредитной организации также без «абсолютов».