ANSA: в Неаполе 95% АЗС остались без топлива из-за протестов перевозчиков

21 октября Евростат отмечал, что в сентябре цены на топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Евросоюзе выросли на 31,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цены растут третий месяц подряд. Стоимость бензина выросла на 6,7% в сравнении с августом, а дизеля – на 5,9%. С повышением цен столкнулись 26 стран Евросоюза.