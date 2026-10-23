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ANSA: в Неаполе 95% АЗС остались без топлива из-за протестов перевозчиков

Сергей Пахомов

В Неаполе 95% автозаправочных станций остались без топлива на фоне протестов дальнобойщиков против высоких цен. Об этом пишет итальянское агентство ANSA.

Уточняется, что участники акции блокируют выезд бензовозов с нефтеперерабатывающих предприятий. Они также выразили недовольство мерами поддержки, предложенными правительством Италии.

Перебои с поставками топлива осложнили работу экстренных служб, вывоз мусора и общественного транспорта. Кроме того, сократилось число паромных рейсов на острова Искья, Капри и Прочида. Власти обсуждают возможность сопровождения бензовозов для восстановления поставок. Большинство блокад уже сняли, но часть участников продолжает протесты, отмечает ANSA .

22 октября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что топливный кризис в Европе будет усиливаться. Он подчеркнул, что европейский бизнес сталкивается с высокими затратами на энергоснабжение. По его словам, топливный кризис связан с курсом Евросоюза на отказ от российских энергоресурсов.

21 октября Евростат отмечал, что в сентябре цены на топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Евросоюзе выросли на 31,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цены растут третий месяц подряд. Стоимость бензина выросла на 6,7% в сравнении с августом, а дизеля – на 5,9%. С повышением цен столкнулись 26 стран Евросоюза.

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