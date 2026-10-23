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Главная / Мнения /

Что означают перестановки в правительстве?

Страна входит в эпоху бюджетной дисциплины, где главным ресурсом становится эффективность управления
Григорий Добромелов , руководитель аналитического центра «Департамент государственного консалтинга»

Кабинет Михаила Мишустина уже занимает восьмое место среди правительств советской и имперской эпох по длительности работы, хотя почти вдвое отстает от абсолютного лидера – правительства Алексея Косыгина. Если брать только современную Россию, он на втором месте после второго правительства Дмитрия Медведева. Чтобы выйти на первое место, нужно еще около года.

Но время само по себе не важно. Главный вопрос в другом: какая смысловая, а не аппаратная логика обновления состава?

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