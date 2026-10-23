Что означают перестановки в правительстве?

Кабинет Михаила Мишустина уже занимает восьмое место среди правительств советской и имперской эпох по длительности работы, хотя почти вдвое отстает от абсолютного лидера – правительства Алексея Косыгина. Если брать только современную Россию, он на втором месте после второго правительства Дмитрия Медведева. Чтобы выйти на первое место, нужно еще около года.