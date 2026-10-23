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Главная / Экономика /

Почему на Веронском форуме главной темой стали российско-американские отношения

Наметившийся просвет в отношениях двух стран дал надежду зарубежным инвесторам
Анастасия Бойко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Веронский евразийский экономический форум с участием представителей России начал работу в Стамбуле. Седьмой год он проходит не в Вероне, а на альтернативной территории и второй год подряд для этих целей выбирают дворец Чираган на берегу пролива Босфор. В этом месте проходил второй и третий раунды переговоров России и Украины, что может иметь символическое значение для организаторов и участников форума.

Лейтмотивом XIX Веронского форума стала тема российско-американских отношений и первые признаки просвета в них. И это не случайно, ведь накануне, 21 октября, прошли переговоры России и США. На них президенту России Владимиру Путину были представлены документы с предложениями по урегулированию украинского конфликта. Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре – их основной темой может стать создание системы безопасности двух стран после завершения конфликта. Об этом по итогам встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом заявил помощник президента Юрий Ушаков. В США также назвали настрой Уиткоффа после переговоров оптимистичным.

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