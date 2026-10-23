Почему на Веронском форуме главной темой стали российско-американские отношения

Лейтмотивом XIX Веронского форума стала тема российско-американских отношений и первые признаки просвета в них. И это не случайно, ведь накануне, 21 октября, прошли переговоры России и США. На них президенту России Владимиру Путину были представлены документы с предложениями по урегулированию украинского конфликта. Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре – их основной темой может стать создание системы безопасности двух стран после завершения конфликта. Об этом по итогам встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом заявил помощник президента Юрий Ушаков. В США также назвали настрой Уиткоффа после переговоров оптимистичным.