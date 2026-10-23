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Инсайд down

Граница законности и граница порядочности могут отличаться, когда мы говорим о доступе к инсайдерской информации
Аглая Монастырская , старший преподаватель факультета экономических наук НИУ ВШЭ, член Международного клуба молодых экономистов «Новое поколение»

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приостановила ранее начатое расследование «подозрительно своевременных торговых операций». Речь идет о нефтяных контрактах на миллиарды долларов, которые были заключены 23 марта, за 15 минут до того, как президент Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети об отмене планировавшихся ранее ударов США по иранским энергетическим объектам. По информации агентства, расследование было приостановлено по личному распоряжению советника руководителя Мела Гуневардены. Это событие – лишь одно в череде действий, которые можно рассматривать в контексте доступа к инсайдерской информации, когда успешные сделки (случайно или нет?) происходят сразу перед событиями, резко меняющими ход движения рынков.

Разговоры об инсайдерской информации продолжаются в профессиональной среде с момента появления Truth API – сервиса, предоставляющего подписчикам доступ к постам от 10 ведущих авторов платформы Truth Social до того, как они станут общедоступными. Стоимость подписки официально не разглашается, но из письма сенаторов Адама Шиффа и Элизабет Уоррен в адрес ФРС следует, что доступ стоит от $60 000 до $100 000 в месяц. Также сообщается, что за $100 000 в месяц посты трендсеттеров доступны за 50 миллисекунд до их публикации, называя этот сервис «передачей информации в реальном времени».

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