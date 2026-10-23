Инсайд down

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приостановила ранее начатое расследование «подозрительно своевременных торговых операций». Речь идет о нефтяных контрактах на миллиарды долларов, которые были заключены 23 марта, за 15 минут до того, как президент Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети об отмене планировавшихся ранее ударов США по иранским энергетическим объектам. По информации агентства, расследование было приостановлено по личному распоряжению советника руководителя Мела Гуневардены. Это событие – лишь одно в череде действий, которые можно рассматривать в контексте доступа к инсайдерской информации, когда успешные сделки (случайно или нет?) происходят сразу перед событиями, резко меняющими ход движения рынков.