Инсайд down

Инсайд downГраница законности и граница порядочности могут отличаться, когда мы говорим о доступе к инсайдерской информации
Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приостановила ранее начатое расследование «подозрительно своевременных торговых операций». Речь идет о нефтяных контрактах на миллиарды долларов, которые были заключены 23 марта, за 15 минут до того, как президент Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети об отмене планировавшихся ранее ударов США по иранским энергетическим объектам. По информации агентства, расследование было приостановлено по личному распоряжению советника руководителя Мела Гуневардены. Это событие – лишь одно в череде действий, которые можно рассматривать в контексте доступа к инсайдерской информации, когда успешные сделки (случайно или нет?) происходят сразу перед событиями, резко меняющими ход движения рынков.
Разговоры об инсайдерской информации продолжаются в профессиональной среде с момента появления Truth API – сервиса, предоставляющего подписчикам доступ к постам от 10 ведущих авторов платформы Truth Social до того, как они станут общедоступными. Стоимость подписки официально не разглашается, но из письма сенаторов Адама Шиффа и Элизабет Уоррен в адрес ФРС следует, что доступ стоит от $60 000 до $100 000 в месяц. Также сообщается, что за $100 000 в месяц посты трендсеттеров доступны за 50 миллисекунд до их публикации, называя этот сервис «передачей информации в реальном времени».