Под командованием майора Саввина штурмовики в Запорожской области на протяжении четырех недель без потерь личного состава удерживали занятые рубежи, писал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 10 декабря 2025 г. в своем Telegram-канале. В Донецкой народной республике офицер, по словам Артамонова, направил штурмовые группы в тыл врага и с наступлением темноты провел дерзкую ночную атаку, захватив укрепленные позиции врага. «За время этой операции его отряд зачистил почти 900 зданий, уничтожил командные пункты, дроны, технику и захватил склады с боеприпасами», – писал липецкий губернатор.