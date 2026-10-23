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Главная / Политика /

Сколько участников спецоперации стали сенаторами в 2026 году

Состав Совета Федерации сильно обновился
Александр Тихонов
Сейчас в Совете Федерации 11 Героев России из 178 сенаторов
Сейчас в Совете Федерации 11 Героев России из 178 сенаторов / Максим Стулов / Ведомости

Лишь один ветеран специальной военной операции пополнил ряды Совета Федерации (СФ) по итогам выборов, выяснили «Ведомости». Им стал Герой России Евгений Саввин. Его, как и предполагали «Ведомости» 30 июля, делегировал в верхнюю палату парламента Липецкий областной совет депутатов VIII созыва.

Под командованием майора Саввина штурмовики в Запорожской области на протяжении четырех недель без потерь личного состава удерживали занятые рубежи, писал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 10 декабря 2025 г. в своем Telegram-канале. В Донецкой народной республике офицер, по словам Артамонова, направил штурмовые группы в тыл врага и с наступлением темноты провел дерзкую ночную атаку, захватив укрепленные позиции врага. «За время этой операции его отряд зачистил почти 900 зданий, уничтожил командные пункты, дроны, технику и захватил склады с боеприпасами», – писал липецкий губернатор.

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