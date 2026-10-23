В Китае при землетрясении погибли не менее 16 человек

30 сентября землетрясение магнитудой 4,3 произошло в округе Китсап на западе штата Вашингтон. Эпицентр располагался в нескольких милях к северо-западу от Гиг-Харбора, толчок зафиксирован около 14:05 по местному времени (00:05 мск). Как написала The Seattle Times, жители Сиэтла ощутили подземный толчок. Тогда же Национальный центр предупреждения о цунами США заявил, что угроза цунами в районе города маловероятна.