В Китае при землетрясении погибли не менее 16 человек
Не менее 16 человек погибли, еще 32 пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,0 в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что среди пострадавших 11 находятся в тяжелом состоянии, у еще 21 человека выявлены легкие травмы. Также в результате землетрясения обрушились более 300 домов. Масштаб разрушений уточняется, в пострадавшем районе продолжаются спасательные и восстановительные работы, сообщило агентство.
2 октября землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Камчатского края. Подземный толчок был зафиксирован в 16:34 по времени UTC (19:34 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 73,8 км.
30 сентября землетрясение магнитудой 4,3 произошло в округе Китсап на западе штата Вашингтон. Эпицентр располагался в нескольких милях к северо-западу от Гиг-Харбора, толчок зафиксирован около 14:05 по местному времени (00:05 мск). Как написала The Seattle Times, жители Сиэтла ощутили подземный толчок. Тогда же Национальный центр предупреждения о цунами США заявил, что угроза цунами в районе города маловероятна.