В Госдуме возникли разногласия из-за онлайн-продажи российского вина

В Госдуме возникли разногласия из-за онлайн-продажи российского винаЭксперимент предполагает его реализацию через «Почту России» в пилотных регионах
Приступать к рассмотрению законопроекта об онлайн-продаже алкоголя без проведения широких общественных слушаний преждевременно, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). Об этом она заявила на заседании рабочей группы комитета, посвященном последствиям такой торговли и возможным угрозам демографическому потенциалу страны.
Активные обсуждения легализации онлайн-торговли алкоголем начались еще весной 2021 г. после поручения президента Владимира Путина провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей. Соответствующий законопроект разработало правительство и внесло в нижнюю палату в 2023 г. Депутаты возобновили работу над ним только в 2026 г. Его рассмотрят в первом чтении 28 октября, следует из электронной базы нижней палаты.