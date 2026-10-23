В Госдуме возникли разногласия из-за онлайн-продажи российского вина

Активные обсуждения легализации онлайн-торговли алкоголем начались еще весной 2021 г. после поручения президента Владимира Путина провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей. Соответствующий законопроект разработало правительство и внесло в нижнюю палату в 2023 г. Депутаты возобновили работу над ним только в 2026 г. Его рассмотрят в первом чтении 28 октября, следует из электронной базы нижней палаты.