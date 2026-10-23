Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,165-0,49%BSPBP33,95-1,31%MGTS1 414-0,14%IMOEX2 431,66-0,62%RTSI944,25+0,42%RGBI111,99+0,2%RGBITR773,61+0,23%
Главная / Общество /

В Госдуме возникли разногласия из-за онлайн-продажи российского вина

Эксперимент предполагает его реализацию через «Почту России» в пилотных регионах
Татьяна Акиншина
Лиана Липанова
Предлагаемая инициатива напрямую противоречит концепции демографической политики России, считает часть депутатов
Предлагаемая инициатива напрямую противоречит концепции демографической политики России, считает часть депутатов / Наталья Селиверстова / РИА Новости

Приступать к рассмотрению законопроекта об онлайн-продаже алкоголя без проведения широких общественных слушаний преждевременно, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). Об этом она заявила на заседании рабочей группы комитета, посвященном последствиям такой торговли и возможным угрозам демографическому потенциалу страны.

Активные обсуждения легализации онлайн-торговли алкоголем начались еще весной 2021 г. после поручения президента Владимира Путина провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей. Соответствующий законопроект разработало правительство и внесло в нижнюю палату в 2023 г. Депутаты возобновили работу над ним только в 2026 г. Его рассмотрят в первом чтении 28 октября, следует из электронной базы нижней палаты.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте