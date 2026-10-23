Константин Райкин: «Мне некогда предаваться экзальтированным эмоциям»

Актер, режиссер и художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, будучи адептом системы Станиславского, убежден в важности «мощной энергетической атаки на зрителя» и скрупулезного выстраивания репертуарной политики. За время, пока Райкин руководит театром, с 1988 г., свои спектакли здесь выпустили такие мэтры, как Валерий Фокин, Петр Фоменко, Владимир Машков, Юрий Бутусов. Постановки «Сатирикона» снискали не только зрительскую любовь, но и признание профессионального сообщества – в числе прочих наград в копилке театра семь «Золотых масок».