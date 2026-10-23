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Главная / Стиль жизни / Интервью /

Константин Райкин: «Мне некогда предаваться экзальтированным эмоциям»

Худрук «Сатирикона» – о знаменитом отце, роли Егора Булычова и значении слова «порядочность»
Наталья Витвицкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Актер, режиссер и художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, будучи адептом системы Станиславского, убежден в важности «мощной энергетической атаки на зрителя» и скрупулезного выстраивания репертуарной политики. За время, пока Райкин руководит театром, с 1988 г., свои спектакли здесь выпустили такие мэтры, как Валерий Фокин, Петр Фоменко, Владимир Машков, Юрий Бутусов. Постановки «Сатирикона» снискали не только зрительскую любовь, но и признание профессионального сообщества – в числе прочих наград в копилке театра семь «Золотых масок».

В сентябре в «Сатириконе» состоялась премьера спектакля «Накануне» по пьесе Максима Горького «Егор Булычов и другие». Режиссером выступил Николай Рощин, а главная роль – умирающего старика, переосмысляющего жизнь, – досталась самому Райкину. Сыграл он ее мощно, темпераментно, не жалея ни себя, ни зрителя.

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