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Главная / Политика /

Как Илон Маск ответит на угрозы демократов из-за Украины и Starlink

Он планирует атаковать их как на промежуточных, так и на президентских выборах
Роман Романов
Илон Маск остается сторонником Дональда Трампа и республиканской партии
Илон Маск остается сторонником Дональда Трампа и республиканской партии / Angela Weiss / AFP

Ожидающие миллиардера Илона Маска преследования со стороны демократов в случае победы последних на промежуточных выборах будут направлены на очернение деятельности администрации президента США Дональда Трампа, где Маск числился одним из наиболее приближенных советников главы государства около полугода – с января по июнь 2025 г. Об этом «Ведомостям» рассказал старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Эксперт уверен, что давление коснется не только раскручиваемых в последнее время претензий по поводу якобы ограниченной Маском или Трампом работы системы Starlink на Украине, но и непосредственной деятельности бизнесмена в качестве фактического руководителя работы Комиссии по правительственной эффективности (DOGE; была официально расформирована в июле этого года). Она координировала политику по сокращению ненужных, по мнению Белого дома, расходов, а также персонала федерального правительства в целом почти все время, что Маск сотрудничал с администрацией.

По мнению Кошкина, Маск готов использовать свой административный и политический ресурс для оказания давления на демократическую партию в виде попыток запустить параллельные расследования и публиковать компрометирующую их деятельность информацию.

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