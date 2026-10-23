Как Илон Маск ответит на угрозы демократов из-за Украины и Starlink

Ожидающие миллиардера Илона Маска преследования со стороны демократов в случае победы последних на промежуточных выборах будут направлены на очернение деятельности администрации президента США Дональда Трампа, где Маск числился одним из наиболее приближенных советников главы государства около полугода – с января по июнь 2025 г. Об этом «Ведомостям» рассказал старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Эксперт уверен, что давление коснется не только раскручиваемых в последнее время претензий по поводу якобы ограниченной Маском или Трампом работы системы Starlink на Украине, но и непосредственной деятельности бизнесмена в качестве фактического руководителя работы Комиссии по правительственной эффективности (DOGE; была официально расформирована в июле этого года). Она координировала политику по сокращению ненужных, по мнению Белого дома, расходов, а также персонала федерального правительства в целом почти все время, что Маск сотрудничал с администрацией.