Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,165-0,49%BSPBP33,95-1,31%MGTS1 414-0,14%IMOEX2 431,66-0,62%RTSI944,25+0,42%RGBI111,99+0,2%RGBITR773,61+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Россияне стали реже путешествовать по стране

Это результат снижения покупательной способности и появления определенных сложностей в южных регионах
Валерия Кузьменко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

По итогам девяти месяцев 2026 г. граждане страны совершили 66,5 млн туристических поездок, подсчитала Ассоциация туроператоров России (АТОР). По словам ее вице-президента Сергея Ромашкина, это на 3,6% меньше, чем было в аналогичный период годом ранее. В январе – сентябре 2025 г. данный показатель, напротив, вырос примерно на 5% и достиг почти 69 млн, сообщал ранее министр экономического развития Максим Решетников на XXI съезде Российского союза туриндустрии.

Снижение спроса на путешествия по стране фиксируют и некоторые опрошенные «Ведомостями» участники рынка. По словам директора по маркетингу Travelata.ru Олега Козырева, количество бронирований внутренних туров за январь – сентябрь 2026 г. сократилось год к году на 32%. В национальном туроператоре «Алеан» оценивают падение в пределах 15%. Абсолютные цифры они не приводят.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её