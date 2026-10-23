Россияне стали реже путешествовать по стране

По итогам девяти месяцев 2026 г. граждане страны совершили 66,5 млн туристических поездок, подсчитала Ассоциация туроператоров России (АТОР). По словам ее вице-президента Сергея Ромашкина, это на 3,6% меньше, чем было в аналогичный период годом ранее. В январе – сентябре 2025 г. данный показатель, напротив, вырос примерно на 5% и достиг почти 69 млн, сообщал ранее министр экономического развития Максим Решетников на XXI съезде Российского союза туриндустрии.