Бывшая жена Потанина «намекнула» в суде Англии на сокрытие активов

Бывшая жена Владимира Потанина Наталья «намекнула» в Семейном суде Англии и Уэльса, что в 2022–2024 гг. бизнесмен якобы распорядился активами на сумму около $9,3 млрд, чтобы воспрепятствовать удовлетворению ее требований при разделе имущества после развода. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомились «Ведомости». Прямо Потанина об этом не заявляет, но настаивает, чтобы суд тщательно изучил любые сделки, в результате которых активы оказались в юрисдикциях или структурах, по ее мнению существенно затрудняющих принудительное исполнение судебных решений. О каких именно сделках идет речь, в судебных материалах не сказано.