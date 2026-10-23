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Главная / Финансы /

Бывшая жена Потанина «намекнула» в суде Англии на сокрытие активов

Прямо она об этом не заявила, но суд сделал такой вывод
Артем Кульша
Потанины прожили в браке около 30 лет, а в 2014 г. развелись
Потанины прожили в браке около 30 лет, а в 2014 г. развелись / Андрей Гордеев / Ведомости

Бывшая жена Владимира Потанина Наталья «намекнула» в Семейном суде Англии и Уэльса, что в 2022–2024 гг. бизнесмен якобы распорядился активами на сумму около $9,3 млрд, чтобы воспрепятствовать удовлетворению ее требований при разделе имущества после развода. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомились «Ведомости». Прямо Потанина об этом не заявляет, но настаивает, чтобы суд тщательно изучил любые сделки, в результате которых активы оказались в юрисдикциях или структурах, по ее мнению существенно затрудняющих принудительное исполнение судебных решений. О каких именно сделках идет речь, в судебных материалах не сказано.

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