Как власти хотят изменить инвестиционный режим на Дальнем Востоке и в Арктике

Как власти хотят изменить инвестиционный режим на Дальнем Востоке и в АрктикеЕТОР возникнет вместо ТОР и Свободного порта
В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР), а принять его нужно до 1 декабря, заявил в Госдуме 21 октября Олег Кожемяко, который сменил Юрия Трутнева в качестве вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Эксперты по просьбе «Ведомостей» оценили эту инициативу.
ЕТОР объединит несколько преференциальных режимов в единый механизм для Дальнего Востока и Арктики, заявил «Ведомостям» генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин. В отличие от ТОР и Свободного порта Владивосток, новый статус не будет привязан к границам отдельных территорий, а значит, инвестор сможет претендовать на поддержку в любой точке макрорегиона.
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