Как власти хотят изменить инвестиционный режим на Дальнем Востоке и в Арктике

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР), а принять его нужно до 1 декабря, заявил в Госдуме 21 октября Олег Кожемяко, который сменил Юрия Трутнева в качестве вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Эксперты по просьбе «Ведомостей» оценили эту инициативу.