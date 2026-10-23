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Главная / Общество /

Что означает уголовное преследование экс-депутата Госдумы Олега Михайлова

Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье об оправдании терроризма
Юлия Малева
Во время выборов в защиту Михайлова выступал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Во время выборов в защиту Михайлова выступал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов / Валерий Шарифулин / ТАСС

Депутат Госдумы в 2021–2026 гг., глава регионального отделения КПРФ в Коми Олег Михайлов задержан вечером 21 октября. Для его однопартийцев это стало неожиданностью. 22 октября Басманный суд его арестовал.

В Telegram-канале Михайлова сообщили, что он задержан за публикацию 2024 г. об осужденном социологе Борисе Кагарлицком (считается в России иноагентом). По вменяемой Михайлову ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) ему грозит до семи лет лишения свободы.

«[Причиной стали] события 2024 г. Дождались, когда он перестанет быть депутатом, и тогда вот возбудили дело и задержали человека», – прокомментировал задержание Михайлова заслуженный юрист РФ, депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ). Его слова приводятся на партийном сайте.

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