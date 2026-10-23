Что означает уголовное преследование экс-депутата Госдумы Олега Михайлова

В Telegram-канале Михайлова сообщили, что он задержан за публикацию 2024 г. об осужденном социологе Борисе Кагарлицком (считается в России иноагентом) . По вменяемой Михайлову ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) ему грозит до семи лет лишения свободы.