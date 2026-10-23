Мэрия Москвы разрешила перевести апарт-комплекс Citimix на западе Москвы в жилье

Впрочем, в связи с перепрофилированием объекта структура Apsis Globe должна будет доплатить городу 2,08 млрд руб., говорится в распоряжении. Кроме того, в рамках инфраструктурного договора между правообладателем площадки и столичными властями застройщик обязан перечислить в бюджет еще 973,6 млн руб. на возведение социальных объектов. При этом, общие инвестиции в данный комплекс, как следует из проектной декларации, должны составить 6,05 млрд руб. Таким образом, затраты на него должны увеличатся примерно на 50%. Как это повлияет на экономику Citimix, пока не известно.