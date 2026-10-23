Мэрия Москвы разрешила перевести апарт-комплекс Citimix на западе Москвы в жилье

Мэрия Москвы разрешила перевести апарт-комплекс Citimix на западе Москвы в жильеТакое решение приведет к увеличению затрат девелопера почти на 50%
Столичные власти внесли изменения в договор аренды земельного участка площадью 2,9 га на Востряковском шоссе в Тропарево-Никулине, на котором связанная с девелопером Apsis Globe компания «Ксар-сервис» возводит вторую очередь многофункционального центра Citimix на 60 000 кв. м. Как следует из распоряжения департамента городского имущества (ДГИ) Москвы от 11 сентября, с которым ознакомились «Ведомости», девелопер сможет перевести данный проект, площади в котором изначально проектировались как нежилые помещения (и продавались как апартаменты), в квартиры. Там уточняется, что такое решение принято в связи с обращением самой организации.
Впрочем, в связи с перепрофилированием объекта структура Apsis Globe должна будет доплатить городу 2,08 млрд руб., говорится в распоряжении. Кроме того, в рамках инфраструктурного договора между правообладателем площадки и столичными властями застройщик обязан перечислить в бюджет еще 973,6 млн руб. на возведение социальных объектов. При этом, общие инвестиции в данный комплекс, как следует из проектной декларации, должны составить 6,05 млрд руб. Таким образом, затраты на него должны увеличатся примерно на 50%. Как это повлияет на экономику Citimix, пока не известно.