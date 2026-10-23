Чистая прибыль Tesla за III квартал упала на 43%

Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla снизилась в III квартале 2026 г. на 43% год к году до $787 млн, следует из отчетности компании. Выручка в то же время уменьшилась на 0,17% до $28 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, предполагал выручку на уровне $27,88 млрд. После публикации отчета акции Tesla на бирже NASDAQ снижаются на 0,55% до $384,05 на 18.28 мск.