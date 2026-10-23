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Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль Tesla за III квартал упала на 43%

Выручка при этом практически не изменилась
Анастасия Брянцева
DPA / Picture Alliance / REUTERS
DPA / Picture Alliance / REUTERS

Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla снизилась в III квартале 2026 г. на 43% год к году до $787 млн, следует из отчетности компании. Выручка в то же время уменьшилась на 0,17% до $28 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, предполагал выручку на уровне $27,88 млрд. После публикации отчета акции Tesla на бирже NASDAQ снижаются на 0,55% до $384,05 на 18.28 мск.

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