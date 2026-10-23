Елена Ямпольская предостерегла от субъективной оценки поведения школьников

Елена Ямпольская предостерегла от субъективной оценки поведения школьниковИх отношения с конкретными педагогами не должны стать решающими, отметила она
Для оценки за поведение должны быть выработаны прозрачные и объективные критерии, а также контроль за их соблюдением. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская, отвечая на вопрос «Ведомостей». Субъективный фактор отношения школьника с конкретным педагогом, завучем или директором не должен быть решающим в этом вопросе, отметила она.
По словам Ямпольской, введение любой системы оценивания должно стимулировать ребенка, обеспечивать его гармоничное развитие и не приводить к «навешиванию ярлыков». При этом она заявила, что оценка позволит выявить неприемлемое, вызывающие поведение, мешающее остальным. «Невозможно ни учиться полноценно, ни нормально общаться в классе, если нет дисциплины», – добавила она.
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