Елена Ямпольская предостерегла от субъективной оценки поведения школьников

Для оценки за поведение должны быть выработаны прозрачные и объективные критерии, а также контроль за их соблюдением. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская, отвечая на вопрос «Ведомостей». Субъективный фактор отношения школьника с конкретным педагогом, завучем или директором не должен быть решающим в этом вопросе, отметила она.