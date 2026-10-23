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Главная / Общество /

Маркером социального неравенства становится возможность влиять на будущее

Формальное участие в обсуждении решений не означает реального влияния на них
Анастасия Майер
Одним из ресурсов влияния на будущее становится время
Одним из ресурсов влияния на будущее становится время / Андрей Гордеев / Ведомости

Возможность влиять на собственное и общее будущее может стать новым маркером социального неравенства. Она зависит не только от материальных ресурсов, но и от способности участвовать в принятии решений, предлагать альтернативы и добиваться пересмотра выбранного курса. Об этом говорится в докладе аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ «Право на будущее. Неравенство выбора, влияния и действия», который изучили «Ведомости». Его подготовили по материалам XVI Грушинской конференции 2026 г.

Авторы рассматривают будущее не как прогноз, а как результат решений людей, институтов и групп влияния. Возможности участвовать в его формировании распределены неравномерно. По их оценке, основной разрыв в России проходит не столько между нижними и средними слоями общества, сколько между верхушкой и остальным населением. «Поэтому даже образ будущего, обещающий рост благополучия для всех, но не затрагивающий этот разрыв, будет прочитан как «будущее для верхушки», а не «общее будущее», – говорят социологи.

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