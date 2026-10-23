Маркером социального неравенства становится возможность влиять на будущее

Маркером социального неравенства становится возможность влиять на будущееФормальное участие в обсуждении решений не означает реального влияния на них
Возможность влиять на собственное и общее будущее может стать новым маркером социального неравенства. Она зависит не только от материальных ресурсов, но и от способности участвовать в принятии решений, предлагать альтернативы и добиваться пересмотра выбранного курса. Об этом говорится в докладе аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ «Право на будущее. Неравенство выбора, влияния и действия», который изучили «Ведомости». Его подготовили по материалам XVI Грушинской конференции 2026 г.
Авторы рассматривают будущее не как прогноз, а как результат решений людей, институтов и групп влияния. Возможности участвовать в его формировании распределены неравномерно. По их оценке, основной разрыв в России проходит не столько между нижними и средними слоями общества, сколько между верхушкой и остальным населением. «Поэтому даже образ будущего, обещающий рост благополучия для всех, но не затрагивающий этот разрыв, будет прочитан как «будущее для верхушки», а не «общее будущее», – говорят социологи.