Маркером социального неравенства становится возможность влиять на будущее

Авторы рассматривают будущее не как прогноз, а как результат решений людей, институтов и групп влияния. Возможности участвовать в его формировании распределены неравномерно. По их оценке, основной разрыв в России проходит не столько между нижними и средними слоями общества, сколько между верхушкой и остальным населением. «Поэтому даже образ будущего, обещающий рост благополучия для всех, но не затрагивающий этот разрыв, будет прочитан как «будущее для верхушки», а не «общее будущее», – говорят социологи.