В двух районах Парижа ввели комендантский час до 25 октября
Власти Парижа ввели комендантский час в районе площади Республики и квартале Аль. Об этом городская префектура полиции сообщила в X.
Ограничения действуют с 23:00 до 06:00 по местному времени с 22 по 25 октября. Запрет распространяется как на взрослых, так и на несовершеннолетних. Отмечается, что решение принято в соответствии с указаниями премьер-министра Франции Себастьена Лекорню и министра внутренних дел Лорана Нуньеса.
19 октября Лекорню распорядился ввести частичный комендантский час в некоторых городах страны на фоне продолжающихся беспорядков. По его словам, ограничительные меры затронут центральные районы отдельных городов. 18 октября Лоран Нуньес сообщил о задержании более 2000 человек в ходе протестов против роста стоимости жизни. По его словам, ранения получили более 600 полицейских, жандармов и пожарных.
17 октября сообщалось, что в акциях протеста во Франции приняли участие около 800 000 человек. Изначально акция позиционировалась как мирная манифестация, однако за короткий промежуток времени она переросла в беспорядки. Протестующие жгли машины и сооружали баррикады, громили витрины магазинов и забрасывали полицию камнями и бутылками.