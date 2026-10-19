В городах Франции введут частичный комендантский час

18 октября министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании более 2000 человек в ходе протестов против роста стоимости жизни. По его словам, ранения получили более 600 полицейских, жандармов и пожарных. Ущерб от беспорядков понесли несколько сотен компаний. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон назвал погромы бунтом ультралевых и уголовников.