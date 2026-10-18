Макрон назвал погромы во Франции бунтом ультралевых и уголовников

Макрон назвал погромы во Франции бунтом ультралевых и уголовниковВ обращении к нации он поддержал силы правопорядка и пообещал решительные меры
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации на фоне массовых беспорядков, произошедших 17 октября, назвав их участников группировками ультралевых, к которым присоединились многочисленные уголовники. Об этом сообщает Le Figaro.
Он заявил, что виновные должны понести ответственность, и призвал не путать манифестантов, которые использовали свое законное право на мирный протест, с теми, кто устраивал погромы и грабил магазины.
«Я обращаюсь к вам сегодня вечером в момент чрезвычайной серьезности. Вчера, в субботу 17 октября, группировки ультралевых, к которым присоединились многочисленные уголовники, грабили магазины, общественные здания были разрушены. Зачем сжигать мэрию Лиможа? Как они могли до этого дойти? Это нельзя ничем объяснить или оправдать. Мы все чувствуем гнев и стыд», – заявил Макрон.
Он добавил, что силы правопорядка, несмотря на профессионализм, подверглись «невиданному насилию», и потребовал от правительства извлечь все уроки, обеспечить полную прозрачность, а расследования вести с максимальной жесткостью.
Ответные меры
«Наши судьи вершат правосудие от вашего имени и знают, чего вы ждете. Те, кто занимались погромами, должны заплатить, те, кто грабили, должны возместить, те, кто пытались свергнуть республику, должны ответить», – сказал президент Франции. Он также анонсировал финансовую помощь бизнесменам, пострадавшим от погромов.
Макрон сообщил, что принял ряд шагов на международном уровне для поддержки энергоснабжения Франции, и выразил надежду, что эти усилия отразятся на стоимости топлива. «Я знаю, что французы ждут конкретных результатов», – сказал он.
Говоря о молодежи, президент отметил ее «глубокую озабоченность» о будущем и стремлении найти свое место в обществе. «Я понимаю наших лицеистов и студентов, и они в центре моей общественной деятельности. Их слово должно быть услышано. Наша ответственность двоякая: слышать гнев и решительно обеспечивать порядок в республике», – заявил Макрон.
Призыв к диалогу
Президент призвал все политические партии «без двусмысленности осудить любое насилие». «Стране нужен порядок, а не эскалация», – подчеркнул он. По словам Макрона, нельзя просить молодежь верить в будущее, не садясь за стол переговоров: парламентарии и местные власти уже на этой неделе начнут работать над конкретными решениями.
«Перед лицом погромщиков мы будем непреклонны. Слушать и вести диалог не значит проявлять слабость», – сказал Макрон. Обращаясь к «Непокоренной Франции» и другим критикам, он заявил, что те, кто объясняет, будто срочно нужно выходить на улицу, преследуют одну цель – «украсть дебаты».
«Дебаты должны проходить с партиями, а не на улице среди насилия. Они должны проходить с уважением, а в беспорядке и погромах – никогда. Наша страна заслуживает красивых президентских выборов через шесть месяцев», – заключил президент.
Итоги протестов 17 октября
По данным министерства внутренних дел Франции, в субботу, 17 октября, на акции против роста стоимости жизни вышли 550 000 человек, из них 110 000 – в Париже. Организаторы заявляют о 800 000 участников. По данным МВД, около 2397 человек были задержаны, 997 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения, семеро из них – тяжелые. Федерация торговли и дистрибуции (FCD) оценила число непосредственно пострадавших коммерческих объектов в 1500, а ущерб – в «несколько сотен миллионов» евро. В Марселе, по данным ведомства, были зафиксированы 30 000 грабителей и 8000 погромщиков.
В воскресенье беспорядки и грабежи возобновились в 10-м округе Парижа и на площади Республики, что потребовало развертывания CRS 8 (спецотряд быстрого реагирования французской полиции). В Сент-Этьене 17-летний подросток получил тяжелое ранение руки, еще одна несовершеннолетняя девушка потеряла глаз в Мюлузе в ходе протестов. Расследования переданы в Инспекцию национальной полиции.
Правительство обвиняет в беспорядках ультралевые группировки и обещает «крайне жесткий» судебный ответ. Мэры Парижа, Марселя и Лиона запросили встречу с премьер-министром Себастьеном Лекорню. Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен в воскресенье осудила «глубокий кризис», который «создает угрозу для демократии».
Протесты 17 октября стали продолжением движения, начавшегося в сентябре в лицеях бедных пригородов на севере Парижа. Первоначальные требования касались нехватки учителей и плохого состояния школьной инфраструктуры, однако затем движение расширилось до протеста против роста стоимости жизни, цен на топливо и социального неравенства. В акциях участвовали бывшие «желтые жилеты», лицеисты, студенты, климатические активисты, фермеры, а также профсоюзы, включая CGT, Solidaires и Confédération paysanne.