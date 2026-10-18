Макрон назвал погромы во Франции бунтом ультралевых и уголовников

По данным министерства внутренних дел Франции, в субботу, 17 октября, на акции против роста стоимости жизни вышли 550 000 человек, из них 110 000 – в Париже. Организаторы заявляют о 800 000 участников. По данным МВД, около 2397 человек были задержаны, 997 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения, семеро из них – тяжелые. Федерация торговли и дистрибуции (FCD) оценила число непосредственно пострадавших коммерческих объектов в 1500, а ущерб – в «несколько сотен миллионов» евро. В Марселе, по данным ведомства, были зафиксированы 30 000 грабителей и 8000 погромщиков.