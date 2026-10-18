Трамп призвал Францию закрыть границы и разобраться с протестами
Президент США Дональд Трамп призвал Францию закрыть границы и урегулировать ситуацию с протестами, которую он связал с мигрантами. Об этом глава Белого дома написал в Truth Social.
«Франция горит! Иммиграция людей из совершенно иного мира, людей с ненавистью в сердцах, разрушила эту некогда великую страну. Закройте свои границы и возьмите все под контроль, пока не стало слишком поздно!» – написал Трамп.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал западных либералов, заявив, что они «ввезли страны третьего мира» во Францию и другие государства «во имя разнообразия и сострадания». Так он отреагировал на новость о том, что здание мэрии французского города Лимож, построенное в 1873 г., не пережило беспорядки, его шпиль обрушился.
17 октября во Франции вспыхнули массовые протесты против роста стоимости жизни. Полиция задержала около 1800 человек. По оценкам организаторов, включая профсоюз CGT и студенческие объединения, в акциях по всей стране приняли участие около 800 000 человек. Массовые протесты охватили Италию, Испанию, Португалию. Напряженность сохраняется и в Албании.