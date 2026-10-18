Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал западных либералов, заявив, что они «ввезли страны третьего мира» во Францию и другие государства «во имя разнообразия и сострадания». Так он отреагировал на новость о том, что здание мэрии французского города Лимож, построенное в 1873 г., не пережило беспорядки, его шпиль обрушился.