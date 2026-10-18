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В Милане полиция задержала 50 участников беспорядков

Волна протестов затронула несколько европейских стран
Ася Султанова
Zuma / TASS
Zuma / TASS

По меньшей мере два полицейских пострадали, около 50 демонстрантов, включая несовершеннолетних, были задержаны в ходе беспорядков в Милане, пишет La Presse.

Как сообщает The Guardian, марш, начавшийся мирно, закончился столкновениями с полицией. Демонстранты в масках бросали камни и тротуарную плитку в сотрудников правоохранительных органов и подожгли баррикады, сооруженные из барных столов. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

В Лиссабоне протестующие разбили палаточный лагерь на площади Россиу, требуя действий властей по решению жилищного кризиса. Сотни человек после марша, собравшего тысячи участников по всей стране, остались на ночь. Как пишет издание, ссылаясь на официальные данные, цены на жилье в Португалии выросли на 124% с 2015 по 2024 г. – примерно вдвое быстрее среднего показателя по ЕС.

Напряженность сохраняется и в Албании, где протесты против условий в университетах и высоких цен на обучение переросли в насилие, – полиция впервые применила резиновые пули, а здания суда, банков и почты были подожжены или серьезно повреждены.

Толчком к волне протестов в Испании стала история 87-летней Марии дель Кармен Абаскаль, выселенной из дома из-за неспособности оплатить 230%-ное повышение аренды. Это привело к уличным демонстрациям и созданию протестного лагеря в центре Мадрида. Во Франции, в свою очередь, возмущение отсутствием учителей и плохими условиями в школах бедных пригородов Парижа переросло в общенациональный протест.

Около 1800 человек задержали в ходе протестов против роста стоимости жизни во Франции. Более 500 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения. В акциях протеста во Франции, по данным профсоюзов, приняли участие около 800 000 человек. Манифестация быстро превратилась в беспорядки. В Париже радикально настроенная молодежь жгла машины и баррикады, громила витрины магазинов и забрасывала полицию камнями и бутылками.

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