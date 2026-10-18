В Милане полиция задержала 50 участников беспорядков

Около 1800 человек задержали в ходе протестов против роста стоимости жизни во Франции. Более 500 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения. В акциях протеста во Франции, по данным профсоюзов, приняли участие около 800 000 человек. Манифестация быстро превратилась в беспорядки. В Париже радикально настроенная молодежь жгла машины и баррикады, громила витрины магазинов и забрасывала полицию камнями и бутылками.