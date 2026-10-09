Во Франции почти 2000 несовершеннолетних стали фигурантами дел из-за беспорядков
Во Франции с начала протестов старшеклассников уголовное преследование начато в отношении 2376 человек, включая 1923 несовершеннолетних. Об этом говорится в пресс-релизе министерства юстиции Франции, опубликованном 9 октября.
По данным ведомства, всего с начала беспорядков под стражу для проведения следственных действий были помещены 6877 человек, из которых 5890 – несовершеннолетние. Среди фигурантов уголовных дел 1547 человек, в том числе 1239 несовершеннолетних, были доставлены к представителям судебных органов. Еще 21 человека заключили под стражу на время расследования, среди них шесть несовершеннолетних. Статистика приведена по состоянию на 17:00 8 октября.
Кроме того, в отношении 1897 человек были применены альтернативные уголовному преследованию меры, в том числе предупреждения, возмещение ущерба и запреты на посещение определенных мест. Из них 1708 касались несовершеннолетних. Французский минюст подчеркнул необходимость привлечения к ответственности причастных к насилию и повреждению имущества.
8 октября около 25 000 человек приняли участие в протестах в Париже, сообщала The Guardian. Демонстранты прошли через центр города к площади Бастилии. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки.
6 октября президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов старшеклассников. Во встрече приняли участие премьер-министр Себастьен Лекорню и министр национального образования Эдуар Жеффре.
Акции протестов начались в конце сентября. Их участники требуют решить проблемы нехватки преподавателей и медперсонала, перегруженного расписания и переполненности классов.