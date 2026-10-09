Около 25 000 студентов приняли участие в протестах в Париже 8 октября

Большая процессия протестующих прошла через центр Парижа к площади Бастилии. Некоторые молодые люди взобрались на памятник в центре площади, посвященный Июльской революции 1830 г., размахивали трехцветным флагом и пели «Марсельезу». По данным издания, ближе к вечеру полиция по охране общественного порядка применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Правоохранители также использовали дубинки, чтобы разогнать протестующих. Некоторые из которых бросали в хорошо экипированных полицейских бутылки, брусчатку и другие предметы.