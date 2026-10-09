Около 25 000 студентов приняли участие в протестах в Париже 8 октября
Около 25 000 митингующих студентов собрались 8 октября на площади на востоке Парижа. Об этом сообщает The Guardian.
Большая процессия протестующих прошла через центр Парижа к площади Бастилии. Некоторые молодые люди взобрались на памятник в центре площади, посвященный Июльской революции 1830 г., размахивали трехцветным флагом и пели «Марсельезу». По данным издания, ближе к вечеру полиция по охране общественного порядка применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Правоохранители также использовали дубинки, чтобы разогнать протестующих. Некоторые из которых бросали в хорошо экипированных полицейских бутылки, брусчатку и другие предметы.
8 октября большие толпы людей также вышли на улицы Лилля, Ренна, Нанта, Лиона, Тулона и Марселя. Отмечается, что преимущественно речь идет о мирных демонстрациях.
Протесты школьников начались во Франции в конце сентября. Они были организованы профсоюзом учащихся – Союзом лицеистов. Митингующие требуют решить системные проблемы образовательных учреждений: дефицит преподавателей и медперсонала, перегруженное расписание, переполненность классов и некомфортный температурный режим. 5 октября министр национального образования страны Эдуар Жеффре сообщал, что в ходе акций протеста пострадали 190 школьников.