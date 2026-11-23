Несколько промобъектов пострадали при атаке БПЛА на Пермский край
Несколько объектов на промплощадках получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Пермский край. Об этом глава региона Дмитрий Махонин сообщил в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы, устраняя последствия атаки. Также губернатор уточнил, что силы ПВО 23 ноября уничтожили 53 дрона над в небе над Пермским крае.
В ночь на 23 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника над 17 регионами России. Дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Республики Крым.
22 ноября в результате атак украинских БПЛА в ЛНР погиб один человек, еще трое ранены. Под обстрел попали жилые дома, транспортные средства, а также промышленная, транспортная и энергетическая инфраструктура в Алчевске и в Белокуракинском, Новоайдарском, Троицком, Беловодском, Краснодонском и Антрацитовском муниципальных округах.
В тот же день пять человек получили ранения в двух муниципалитетах Краснодарского края после падения обломков беспилотников. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.