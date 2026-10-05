Число пострадавших школьников в ходе протестов во Франции приблизилось к 200

Министр также прокомментировал ситуацию с 15-летним подростком, который получил серьезную травму руки. Он назвал данный инцидент «по-человечески драматичным» и добавил, что «всегда есть обстоятельства, которые вызывают подобные ситуации». Жеффре также подчеркнул, что всех обстоятельств он не знает и не будет вмешиваться в работу другого министерства, однако отметил, что как ученики, так и взрослые должны быть защищены на всей территории Франции.