Число пострадавших школьников в ходе протестов во Франции приблизилось к 200
190 школьников пострадали в ходе акций протеста старшеклассников во Франции, заявил в эфире телеканала BFMTV министр национального образования страны Эдуар Жеффре.
«К сожалению, сегодня вечером у нас будет новый подсчет», – сказал он.
Жеффре отметил, что ученики были ранены «в основном либо в результате случайных событий», либо из-за травм, полученных от «нарушителей спокойствия», либо из-за пиротехники, которую использовали демонстранты.
Министр также прокомментировал ситуацию с 15-летним подростком, который получил серьезную травму руки. Он назвал данный инцидент «по-человечески драматичным» и добавил, что «всегда есть обстоятельства, которые вызывают подобные ситуации». Жеффре также подчеркнул, что всех обстоятельств он не знает и не будет вмешиваться в работу другого министерства, однако отметил, что как ученики, так и взрослые должны быть защищены на всей территории Франции.
В конце сентября во Франции начались акции протеста школьников. Они были организованы профсоюзом учащихся – Союзом лицеистов. Протестующие требуют решить системные проблемы образовательных учреждений: дефицит преподавателей и медперсонала, перегруженное расписание, переполненность классов и некомфортный температурный режим. 30 сентября было задержано 625 человек.