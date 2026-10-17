Разграбленные магазины и сожженные машины: как проходят протесты во Франции

Разграбленные магазины и сожженные машины: как проходят протесты во ФранцииПо данным профсоюзов, на улицы вышли около 800 000 человек
В субботу, 17 октября, во Франции вспыхнули массовые протесты против роста стоимости жизни. По оценкам организаторов, включая профсоюз CGT и студенческие объединения, в акциях по всей стране приняли участие около 800 000 человек.
«Ведомости» собрали главную информацию о ходе и географии французских протестов.
Погромы, поджоги и столкновения с полицией
Протесты 17 октября стали продолжением движения, начавшегося в сентябре в лицеях бедных пригородов на севере Парижа. Первоначальные требования касались нехватки учителей и плохого состояния школьной инфраструктуры, однако затем движение расширилось до протеста против роста стоимости жизни, цен на топливо и социального неравенства. В акциях участвовали бывшие «желтые жилеты», лицеисты, студенты, климатические активисты, фермеры, а также профсоюзы, включая CGT, Solidaires и Confédération paysanne.
Волна демонстраций охватила крупнейшие города. В Париже, по данным МВД, на улицы вышли около 110 000 человек. В Лионе и Нанте собралось по 20 000 участников, в Ренне – 10 000, в Бресте – 15 000. По данным организаторов, которые расходятся с официальными, по стране прошло более 1700 акций
Мирное шествие во многих городах быстро переросло в беспорядки. В Париже радикально настроенная молодежь жгла машины и баррикады, громила витрины магазинов и забрасывала полицию камнями и бутылками. В Лионе был подожжен туристический офис на площади Белькур. В Марселе и Лилле протестующие ворвались в здания мэрий, ломая мебель и двери. В Бордо был разграблен дом префекта департамента Жиронда, для восстановления порядка пришлось задействовать элитное подразделение RAID.
В Париже протестующие напали на журналистов. Съемочная группа Euronews, освещавшая протесты, подверглась нападению людей в масках у площади Республики. Корреспондент Эстель Нильссон-Жюльен сообщила, что их атаковали во время съемки разграбления супермаркета. Оператора ударили и пытались отобрать микрофон, а также украли камеру. Позже камеру вернули, но без карты памяти, что привело к потере всего отснятого материала.
Власти пообещали жесткую реакцию
Премьер-министр Себастьен Лекорню осудил насилие, заявив, что «мирные демонстрации имеют свое место в нашей республике, но поджоги, грабежи и нападения не имеют». Он обвинил в организации беспорядков ультралевые группы и пообещал, что правительство «не позволит себя запугать». Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о 400 задержанных по всей стране, отметив, что большинство из них – совершеннолетние.
Политические партии отреагировали на происходящее по-разному. Президент правой партии «Национальное объединение» (RN) Жордан Барделла и один из лидеров RN, кандидат в президенты на выборах 2027 г. Марин Ле Пен возложили ответственность на ультралевых и лидера партии «Непокоренная Франция» (LFI) Жана-Люка Меланшона, обвинив их в разжигании беспорядков. В то же время депутат от партии «Зеленые» Сандрин Руссо критиковала действия полиции, называя их непропорциональными.
Отголоски в Европе
Протесты не ограничились Францией, отмечает Reuters. В Брюсселе несколько сотен молодых людей, вдохновленных французскими событиями, вышли на акции против роста стоимости образования. Полиция применила слезоточивый газ и водометы, а некоторые протестующие перевернули автомобиль. Министр внутренних дел Бельгии Бернар Канти́н заявил, что ситуация «перестала быть просто протестом» и превратилась в «чистое и простое насилие».
Протесты в Италии начались еще накануне. Так, в Риме на здании лицея вывесили баннер «Школа – не казарма». К студентам присоединились фермеры, недовольные ценами на дизельное топливо после отмены правительством скидки на акцизы – теперь литр топлива стоит €2,3. В знак протеста фермеры выливали молоко на дороги, поскольку выручка не покрывает расходы на транспортировку. В Милане марш против высокой стоимости жизни перерос в беспорядки, полиция применяла слезоточивый газ на площади перед собором, а в Болонье для разгона толпы использовали водометы и задержали несколько человек.
В Португалии тысячи людей вышли на улицы Лиссабона и Порту с плакатами «Я хочу съехать от родителей к 50 годам», протестуя против жилищного кризиса и роста стоимости жизни.