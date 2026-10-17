Разграбленные магазины и сожженные машины: как проходят протесты во Франции

Протесты в Италии начались еще накануне. Так, в Риме на здании лицея вывесили баннер «Школа – не казарма». К студентам присоединились фермеры, недовольные ценами на дизельное топливо после отмены правительством скидки на акцизы – теперь литр топлива стоит €2,3. В знак протеста фермеры выливали молоко на дороги, поскольку выручка не покрывает расходы на транспортировку. В Милане марш против высокой стоимости жизни перерос в беспорядки, полиция применяла слезоточивый газ на площади перед собором, а в Болонье для разгона толпы использовали водометы и задержали несколько человек.