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Более 20 учебных заведений было разгромлено во Франции при протестах

Инна Шульгина
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Во Франции 24 школьных учреждения были «сожжены или разграблены» в ходе протестов старшеклассников. Об этом пишет France 24 со ссылкой на министра образования Франции Франсуа Олланда.

От 400 до 500 лицеев, где «не соблюдаются условия безопасности», полностью или частично приостановят занятия.

Акции протеста старшеклассников во Франции организованы крупнейшим профсоюзом учащихся – Союзом лицеистов. Они требуют решить системные проблемы образовательных учреждений: дефицит преподавателей и медперсонала, перегруженное расписание, переполненность классов и некомфортный температурный режим. Основная часть манифестантов – учащиеся в возрасте от 15 до 18 лет

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