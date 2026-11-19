24 сентября в Минфине сообщили, что проект федерального бюджета предусматривает финансирование строительства и модернизации образовательной инфраструктуры до 2030 г. На возведение новых школ планируется направить более 105 млрд руб. Эти средства позволят построить 150 школ к 2030 г. Еще более 47 млрд руб. предусмотрено на ремонт детских садов, а 25,7 млрд руб. – на строительство новых дошкольных учреждений. К концу десятилетия планируется возвести более 100 детсадов. Около 80 млрд руб. планируется направить на ремонт общежитий университетов, еще 65 млрд руб. – на ремонт общежитий техникумов.