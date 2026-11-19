Кравцов назвал регионы с риском срыва строительства школ и детсадов в 2027 году
В нескольких российских регионах существуют риски несвоевременного ввода школ и детских садов в 2027 г. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании «Единой России» с регионами по реализации президентской программы строительства и капитального ремонта образовательных учреждений.
По его словам, наиболее сложная ситуация складывается в Хабаровском и Приморском краях, Северной Осетии – Алании и Карачаево-Черкесии. Риски по отдельным объектам также выявлены в Дагестане, Ставропольском крае, Кемеровской, Курганской, Курской, Нижегородской и Рязанской областях.
Министр отдельно обратил внимание на незавершенное строительство в Хабаровском и Приморском краях, Архангельской и Кировской областях.
Кроме того, среди регионов с долгостроями детских садов прошлых лет Кравцов назвал Астраханскую и Иркутскую области, где остается по одному объекту, а также Забайкальский край.
24 сентября в Минфине сообщили, что проект федерального бюджета предусматривает финансирование строительства и модернизации образовательной инфраструктуры до 2030 г. На возведение новых школ планируется направить более 105 млрд руб. Эти средства позволят построить 150 школ к 2030 г. Еще более 47 млрд руб. предусмотрено на ремонт детских садов, а 25,7 млрд руб. – на строительство новых дошкольных учреждений. К концу десятилетия планируется возвести более 100 детсадов. Около 80 млрд руб. планируется направить на ремонт общежитий университетов, еще 65 млрд руб. – на ремонт общежитий техникумов.
11 сентября секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что партия выступает за развитие подходов к строительству социальных объектов в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Перспективной в партии считают практику, при которой застройщик берет на себя строительство школ, детских садов и других социальных объектов с их последующей передачей муниципалитету.