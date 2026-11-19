Yandex B2B Tech и Arenadata договорились о стратегическом партнерстве
Yandex B2B Tech и группа Arenadata заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом компании сообщили «Ведомостям».
Партнеры планируют предложить крупному бизнесу решения на базе систем управления базами данных (СУБД) YDB от Яндекса и Arenadata DB. По прогнозам компаний, сотрудничество позволит им занять 30-50% рынка систем управления базами данных в финансовом секторе и ритейле.
«Мы видим растущий запрос бизнеса на гибкие решения для построения аналитических систем и экспертизу в их внедрении», – заявил руководитель платформы Yandex Cloud Григорий Атрепьев.
В рамках соглашения YDB станет доступна для развертывания в собственной инфраструктуре заказчиков при поддержке специалистов Arenadata, которые займутся внедрением и интеграцией системы. В свою очередь, аналитическая СУБД Arenadata DB появится среди управляемых сервисов облачной платформы Yandex Cloud. В дальнейшем компании рассматривают возможность создания единого решения для корпоративной аналитики и обработки транзакций на базе своих технологий.
6 октября «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании iKS-Consulting писали, что российский рынок средств разработки и управления данными к 2031 г. по сравнению с 2025 г. вырастет в 2,3 раза до 198 млрд руб. Аналитики ожидают, что этот сегмент будет расти быстрее остальных крупных классов программного обеспечения (ПО) – в среднем на 15,1% в год.