6 октября «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании iKS-Consulting писали, что российский рынок средств разработки и управления данными к 2031 г. по сравнению с 2025 г. вырастет в 2,3 раза до 198 млрд руб. Аналитики ожидают, что этот сегмент будет расти быстрее остальных крупных классов программного обеспечения (ПО) – в среднем на 15,1% в год.