Внедрение ИИ поддержало спрос на управление и защиту корпоративных данных

Внедрение ИИ поддержало спрос на управление и защиту корпоративных данныхЭтот сегмент рынка будет расти динамичнее остального рынка софта
Российский рынок средств разработки и управления данными к 2031 г. по сравнению с 2025 г. вырастет в 2,3 раза до 198 млрд руб. Такой прогноз содержится в исследовании аналитической компании iKS-Consulting, которое есть в распоряжении «Ведомостей». Аналитики ожидают, что этот сегмент будет расти быстрее остальных крупных классов программного обеспечения (ПО) – в среднем на 15,1% в год.
Сегмент ПО информационной безопасности будет ежегодно расти на 13,1%, системного и инфраструктурного ПО – на 10,5%, прикладного – на 9,5%. Весь рынок ПО в 2025–2031 гг. будет прибавлять в среднем 11,2% ежегодно, оценивают авторы исследования.
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