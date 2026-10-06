Внедрение ИИ поддержало спрос на управление и защиту корпоративных данных

Российский рынок средств разработки и управления данными к 2031 г. по сравнению с 2025 г. вырастет в 2,3 раза до 198 млрд руб. Такой прогноз содержится в исследовании аналитической компании iKS-Consulting, которое есть в распоряжении «Ведомостей». Аналитики ожидают, что этот сегмент будет расти быстрее остальных крупных классов программного обеспечения (ПО) – в среднем на 15,1% в год.