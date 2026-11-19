26 октября посол РФ в Алжире Алексей Соломатин заявил, что прямое авиасообщение между Россией и Алжиром планируется восстановить в начале 2027 г., после завершения необходимых организационных процедур. По его словам, для запуска перелетов необходимо решить ряд организационных вопросов, в том числе оформить присутствие представителей алжирской авиакомпании Air Algerie в Москве. Российские компетентные органы, как отметил Соломатин, обещали оказать необходимое содействие. Посол подчеркнул заинтересованность Москвы в восстановлении прямого авиасообщения.