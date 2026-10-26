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Главная / Бизнес /

Прямые рейсы между Россией и Алжиром восстановят в 2027 году

Ксения Наумчик

Прямое авиасообщение между Россией и Алжиром планируется восстановить в начале 2027 г. после завершения необходимых организационных процедур. Об этом «РИА Новости» заявил посол РФ в Алжире Алексей Соломатин.

По его словам, для запуска перелетов необходимо решить ряд организационных вопросов, в том числе оформить присутствие представителей алжирской авиакомпании Air Algerie в Москве. Российские компетентные органы, как отметил Соломатин, обещали оказать необходимое содействие.

Посол подчеркнул заинтересованность Москвы в восстановлении прямого авиасообщения. В частности, рейсы будут удобны для алжирских студентов, обучающихся в российских вузах.

Согласно оценке дипломата, прямой перелет из столицы Алжира в Москву позволит сократить время в пути примерно до пяти часов с нынешних 10–12 часов при маршрутах с пересадками.

В мае в Ассоцииации туроператоров России (АТОР) сообщали, что этим летом россияне смогли улететь прямыми рейсами в 31–32 страны, что примерно на 25% меньше по сравнению с зимним сезоном. Тогда в расписании было доступно до 43 зарубежных направлений. В ассоциации объяснили сокращение числа направлений сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также ограничениями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке. Из летнего расписания исчезли рейсы на Кубу, в Венесуэлу, Кувейт, Бахрейн, Алжир и на Сейшелы, а также часть сезонных маршрутов.

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