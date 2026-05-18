АТОР: прямых рейсов за границу этим летом станет на четверть меньше
Этим летом россияне смогут улететь прямыми рейсами в 31–32 страны, что примерно на 25% меньше по сравнению с зимним сезоном. Тогда в расписании было доступно до 43 зарубежных направлений. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В ассоциации объяснили сокращение числа направлений сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также ограничениями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке. Из летнего расписания исчезли рейсы на Кубу, в Венесуэлу, Кувейт, Бахрейн, Алжир и на Сейшелы, а также часть сезонных маршрутов.
В АТОР отметили, что итоговое число стран будет зависеть от восстановления авиасообщения с Саудовской Аравией. Если это произойдет, то россиянам будут доступны прямые рейсы в 32 страны: Абхазию, Азербайджан, Армению, Афганистан, Белоруссию, Вьетнам, Гонконг, Грузию, Египет, Израиль, Индию, Индонезию, Иорданию, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Киргизию, на Мальдивы, в Марокко, Монголию, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турцию, Узбекистан и Эфиопию.
При этом, как подчеркивают аналитики ассоциации, далеко не все направления подходят для массового туризма. С марта 2026 г. туроператоры не могут продавать пакетные туры в Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Поездки в Афганистан и Ирак и раньше не пользовались заметным спросом у туристов. В результате для массового или условно массового туризма летом 2026 г. россиянам будут доступны прямые рейсы примерно в полтора десятка стран, считают в АТОР.
Несмотря на сокращение числа направлений, спрос на зарубежные поездки не падает. По данным группы «Аэрофлот», пассажиропоток на международных направлениях за первые четыре месяца 2026 г. увеличился на 8,7% и достиг 1,2 млн человек.