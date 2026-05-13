Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в апреле вырос до 4,4 млн человек

По итогам января – апреля 2026 г. группа перевезла 16,3 млн пассажиров, что на 1,8% больше год к году. На внутренних рейсах пассажиропоток за четыре месяца снизился на 0,6% – до 11,9 млн человек. Международные перевозки выросли на 8,8% и достигли 4,4 млн пассажиров. Пассажирооборот группы за этот период увеличился на 6,4%, а предельный пассажирооборот – на 3,7%. Занятость кресел составила 91,3%, что на 2,4 п. п. выше показателя прошлого года.