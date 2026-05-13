Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в апреле вырос до 4,4 млн человек
Группа «Аэрофлот» в апреле 2026 г. перевезла 4,4 млн пассажиров, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованных операционных результатах компании.
На внутренних линиях пассажиропоток снизился на 2,1% и составил 3,2 млн человек. В компании связали это с внешними факторами, включая временные ограничения воздушного пространства и отмены рейсов.
Международные перевозки, напротив, выросли на 8,7% – до 1,2 млн пассажиров.
Пассажирооборот группы в апреле увеличился на 5%, а предельный пассажирооборот – на 4,6%. Занятость кресел выросла на 0,4 п. п. и достигла 91,7%. На международных линиях показатель увеличился на 2,7 п. п. – до 91,8%.
По итогам января – апреля 2026 г. группа перевезла 16,3 млн пассажиров, что на 1,8% больше год к году. На внутренних рейсах пассажиропоток за четыре месяца снизился на 0,6% – до 11,9 млн человек. Международные перевозки выросли на 8,8% и достигли 4,4 млн пассажиров. Пассажирооборот группы за этот период увеличился на 6,4%, а предельный пассажирооборот – на 3,7%. Занятость кресел составила 91,3%, что на 2,4 п. п. выше показателя прошлого года.
4 марта сообщалось, что выручка «Аэрофлота» по МСФО в 2025 г. превысила 902 млрд руб., увеличившись на 5,3% год к году. Скорректированная EBITDA снизилась на 22,1% – до 185,04 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль сократилась на 64,8% и составила 22,6 млрд руб.
Пассажиропоток группы по итогам 2025 г. достиг 55,3 млн человек и остался на уровне предыдущего года. Пассажирооборот вырос на 3,4%, а занятость кресел сохранилась на уровне около 90%.