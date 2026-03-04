Выручка Аэрофлота по МСФО в 2025 году превысила 902 млрд рублей
Выручка группы «Аэрофлот» по по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2025 г. составила 902,3 млрд руб., увеличившись на 5,3% по сравнению с 2024 г. Показатели опубликованы в финансовой отчетности компании за IV квартал и весь год.
В IV квартале выручка выросла на 2,5% в годовом выражении и достигла 225,78 млрд руб. Скорректированная EBITDA за этот период сократилась на 59,7% до 21,5 млрд руб. Скорректированный чистый убыток составил 2,8 млрд руб., тогда как годом раньше компания фиксировала скорректированную чистую прибыль в размере 10,3 млрд руб.
По итогам всего 2025 г. скорректированная EBITDA снизилась на 22,1% до 185,04 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль составила 22,6 млрд руб., что на 64,8% меньше, чем в 2024 г.
Пассажиропоток группы за 2025 г. достиг 55,3 млн человек и остался на уровне предыдущего года. Пассажирооборот вырос на 3,4%, занятость кресел сохранилась на уровне около 90%.
Чистый долг «Аэрофлота» на конец 2025 г. сократился на 10,5% по сравнению с концом 2024 г. и составил 535,5 млрд руб.
3 февраля сообщалось, что выручка «Аэрофлота» по РСБУ по итогам 2025 г. выросла на 6,7% по сравнению с 2024 г. и достигла 760,4 млрд руб. Валовая прибыль за год составила 11,3 млрд руб. против 44,9 млрд руб. годом ранее.