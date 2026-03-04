Выручка Аэрофлота по МСФО в 2025 году превысила 902 млрд рублей

Выручка группы «Аэрофлот» по по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2025 г. составила 902,3 млрд руб., увеличившись на 5,3% по сравнению с 2024 г. Показатели опубликованы в финансовой отчетности компании за IV квартал и весь год.