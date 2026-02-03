Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Выручка «Аэрофлота» по РСБУ выросла на 6,7% в 2025 году

Ведомости

Выручка «Аэрофлота» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2025 г. увеличилась на 6,7% по сравнению с 2024 г. и достигла 760,4 млрд руб.

Показатель вырос на фоне роста выручки от рейсов авиакомпании «Аэрофлот», перевозчиков в коммерческом управлении и др. Динамику поддержал рост пассажирооборота «Аэрофлота» на 6%. В IV квартале прошлого года выручка возросла на 2,7% год к году до 191,8 млрд руб.

Валовая прибыль за год составила 11,3 млрд руб. против 44,9 млрд руб. годом ранее. В IV квартале компания получила валовый убыток в размере 9,8 млрд руб. по сравнению с 6,6 млрд руб. валовой прибыли за такой же период 2024 г. Убыток от продаж в IV квартале достиг 18,8 млрд руб. Убыток за прошлый год составил 14,6 млрд руб. относительно прибыли 23,7 млрд руб. за предыдущий год.

«Аэрофлот» проиндексирует «плоские» тарифы впервые с 2024 года

Бизнес / Транспорт

Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 123,04 млрд руб. Чистый убыток IV квартала достиг 6,8 млрд руб.

Себестоимость продаж за 2025 г. увеличилась на 12,1% и составила 749,1 млрд руб. на фоне роста пассажирооборота и цен на закупаемые товары и услуги. Коммерческие расходы выросли на 9,1% до 10,2 млрд руб. Управленческие расходы составили 15,7 млрд руб. (+3,8 млрд руб.).

14 января представительство «Аэрофлота» объявило, что по итогам 2025 г. группа перевезла 55,3 млн пассажиров. Это на 0,1% больше показателя годом ранее. На внутренних линиях перевезено 42 млн человек, на международных – 13,4 млн. Сама авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 29,5 млн пассажиров за прошлый год и 2,1 млн в декабре.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте