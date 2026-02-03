Выручка «Аэрофлота» по РСБУ выросла на 6,7% в 2025 году

Валовая прибыль за год составила 11,3 млрд руб. против 44,9 млрд руб. годом ранее. В IV квартале компания получила валовый убыток в размере 9,8 млрд руб. по сравнению с 6,6 млрд руб. валовой прибыли за такой же период 2024 г. Убыток от продаж в IV квартале достиг 18,8 млрд руб. Убыток за прошлый год составил 14,6 млрд руб. относительно прибыли 23,7 млрд руб. за предыдущий год.