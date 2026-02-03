Выручка «Аэрофлота» по РСБУ выросла на 6,7% в 2025 году
Выручка «Аэрофлота» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2025 г. увеличилась на 6,7% по сравнению с 2024 г. и достигла 760,4 млрд руб.
Показатель вырос на фоне роста выручки от рейсов авиакомпании «Аэрофлот», перевозчиков в коммерческом управлении и др. Динамику поддержал рост пассажирооборота «Аэрофлота» на 6%. В IV квартале прошлого года выручка возросла на 2,7% год к году до 191,8 млрд руб.
Валовая прибыль за год составила 11,3 млрд руб. против 44,9 млрд руб. годом ранее. В IV квартале компания получила валовый убыток в размере 9,8 млрд руб. по сравнению с 6,6 млрд руб. валовой прибыли за такой же период 2024 г. Убыток от продаж в IV квартале достиг 18,8 млрд руб. Убыток за прошлый год составил 14,6 млрд руб. относительно прибыли 23,7 млрд руб. за предыдущий год.
Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 123,04 млрд руб. Чистый убыток IV квартала достиг 6,8 млрд руб.
Себестоимость продаж за 2025 г. увеличилась на 12,1% и составила 749,1 млрд руб. на фоне роста пассажирооборота и цен на закупаемые товары и услуги. Коммерческие расходы выросли на 9,1% до 10,2 млрд руб. Управленческие расходы составили 15,7 млрд руб. (+3,8 млрд руб.).
14 января представительство «Аэрофлота» объявило, что по итогам 2025 г. группа перевезла 55,3 млн пассажиров. Это на 0,1% больше показателя годом ранее. На внутренних линиях перевезено 42 млн человек, на международных – 13,4 млн. Сама авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 29,5 млн пассажиров за прошлый год и 2,1 млн в декабре.