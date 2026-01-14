Газета
Главная / Бизнес /

Группа «Аэрофлот» перевезла 55,3 млн пассажиров в 2025 году

Ведомости

Группа «Аэрофлот» в прошлом году перевезла 55,3 млн пассажиров, что на 0,1% больше показателя 2024 г. Об этом сообщили в представительстве группы (объединяет также «Россию» и «Победу»). 

На внутренних линиях было перевезено 42 млн пассажиров, на международных линиях перевезено 13,4 млн. Процент занятости кресел составил 90,2% (рост на 0,6 п.п.).

В декабре группа перевезла 4 млн пассажиров: на внутренних линиях перевезено 2,9 млн пассажиров, на международных линиях – 1,1 млн. Сама авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 29,5 млн пассажиров за весь 2025 г. и 2,1 млн в декабре.

Генеральный директор «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщал в декабре, что группа ожидает по итогам 2025 г. перевозку 55,4 млн пассажиров, практически сохранив рекордный показатель 2024 г. в 55,3 млн человек. Александровский заявлял, что основной целью компании в 2025 г. было удержание операционных результатов на уровне 2024 г., потому что тогда были достигнуты высокие значения.

Как говорил «Ведомостям» главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов, в средне- и долгосрочной перспективе пассажиропоток российских авиакомпаний будет расти. Он указывал при этом, что влияние макроэкономических факторов на этот показатель будет весьма значительным. 

