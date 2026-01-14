Группа «Аэрофлот» перевезла 55,3 млн пассажиров в 2025 году

Генеральный директор «Аэрофлот» Сергей Александровский сообщал в декабре, что группа ожидает по итогам 2025 г. перевозку 55,4 млн пассажиров, практически сохранив рекордный показатель 2024 г. в 55,3 млн человек. Александровский заявлял, что основной целью компании в 2025 г. было удержание операционных результатов на уровне 2024 г., потому что тогда были достигнуты высокие значения.