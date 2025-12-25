«Аэрофлот» перевезет 55,4 млн человек в 2025 году

«Аэрофлот» перевезет 55,4 млн человек в 2025 годуКак и другие ведущие авиакомпании России, группа столкнулась с проблемой невозможности расширения парка
Группа «Аэрофлот» (объединяет также «Россию» и «Победу») в 2025 г. перевезет около 55,4 млн пассажиров, практически сохранив рекордный показатель 2024 г. в 55,3 млн человек. Об этом сообщил 25 декабря генеральный директор компании Сергей Александровский на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Основной целью компании в 2025 г. было удержание операционных результатов на уровне 2024 г., потому что тогда были достигнуты высокие значения, пояснил Александровский. Его слова приводятся в сообщении на сайте правительства.
Основную долю в общем объеме перевозок – 76% – составляют внутренние воздушные линии, уточнил топ-менеджер. Компания также работает над развитием международного сегмента, который имеет более высокие тарифы по сравнению с внутрироссийскими. Это, в свою очередь, позволяет «балансировать» их на внутренних линиях, продолжил он.
По словам топ-менеджера, «Аэрофлоту» также удалось повысить ключевой показатель эффективности – занятость кресел – до 90,3% против 89,6% в 2024 г. «Добиться определенного роста» этого показателя удалось за счет поддержания летной годности имеющегося парка судов, пояснил Александровский.
Пассажиропоток «Аэрофлота» за 11 месяцев 2025 г. составил 51,3 млн человек, что сопоставимо с аналогичным периодом 2024 г. Внутренние перевозки за январь – ноябрь составили 39 млн пассажиров, международные – 12,3 млн человек против 39,5 млн и 11,7 млн пассажиров годом ранее соответственно. Занятость кресел, по оценке группы, за этот период достигла 90,4% (89,9% в январе – ноябре 2024 г.).
Финансы «Аэрофлота»
По данным гендиректора компании, налет воздушных судов «Аэрофлота» в 2025 г. достиг более 1 млн часов на группу. При этом среднегодовой рост этого показателя в 2023–2025 гг. составил 8,9%. Всего в парке «Аэрофлота» в 2025 г. 352 самолета. Столько же было и год назад. Доля группы на рынке авиаперевозок в России составляет 41,8% с учетом иностранных перевозчиков, отметил Александровский.
Другие компании – лидеры отрасли тоже, как и «Аэрофлот», ожидали стагнации авиаперевозок. Гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин в декабре прогнозировал, что авиакомпания перевезет в 2025 г. не менее 13 млн пассажиров против 12,9 млн годом ранее. «Уральские авиалинии» в 2025 г. ожидали сохранить пассажирские перевозки на уровне 9,5 млн человек, что сопоставимо с уровнем 2024 г., говорил в марте гендиректор авиакомпании Кирилл Скуратов. Роста перевозок компания не планировала – вся техника работает на пределе, отмечал он. Авиакомпания «Ютэйр» планировала перевезти в 2025 г. около 6 млн человек (6,4 млн в 2024 г.), а в 2026 г. – «столько же или чуть больше», говорил в ноябре ее гендиректор Андрей Мартиросов. Он уточнял, что роста трафика в будущем году планируется достичь за счет увеличения кресельной загрузки имеющегося самолетного парка из 60 бортов.
Согласно обновленной оценке Минтранса, пассажиропоток всех российских авиакомпаний в 2025 г. составит около 107,5 млн человек, говорила в декабре директор департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Вероника Ходырева. Это на 3,8% ниже показателя 2024 г. и также ниже первоначального прогноза ведомства в 109,7 млн человек. Основными причинами корректировки являются отсутствие поставок новых самолетов из-за санкционных ограничений, выбытие флота по техническому состоянию и общее сокращение парка. На 6 октября 2025 г. парк основных российских авиакомпаний насчитывал 1135 самолетов, из которых в эксплуатации находилось 1088 воздушных судов, говорил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Отечественные эксплуатанты лишены возможности закупать иностранные самолеты и комплектующие для их ремонта из-за санкций, введенных в отношении России в 2022 г. В ноябре 2025 г. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта отмечала, что иностранные самолеты Airbus, Boeing и Embraer остаются основным средством перевозки пассажиров в России.
Российские авиакомпании успешно справились с поддержанием летной годности флота после 2022 г., его выбытие из эксплуатации оказалось значительно медленнее первоначальных пессимистичных прогнозов, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Однако, подчеркивает эксперт, «техника не бывает вечной».
После многолетнего опережающего спроса на авиаперевозки рынок нащупал новый баланс цены и спроса, констатирует Борисов. В ближайшие годы авиакомпании будут ограничены в возможности стимулировать спрос снижением тарифов, так как стоимость поддержания летной годности действующего флота растет, а его предстоящая модернизация потребует значительных затрат, продолжает он.
В средне- и долгосрочной перспективе пассажиропоток российских авиакомпаний будет расти, полагает Борисов, замечая при этом, что влияние макроэкономических факторов на этот показатель будет весьма значительным. Перспективы существенного роста откроются, когда производство российских самолетов выйдет на промышленные объемы, резюмирует он.
«Аэрофлот» ожидает получить 108 российских самолетов МС-21 в период до 2030 г. в рамках комплексной программы развития гражданской авиации. Первые воздушные суда российского производства – два МС-21 и 14 SSJ-100 с российскими двигателями – планируется серийно выпустить в конце 2026 г.