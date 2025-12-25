«Аэрофлот» перевезет 55,4 млн человек в 2025 году

Другие компании – лидеры отрасли тоже, как и «Аэрофлот», ожидали стагнации авиаперевозок. Гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин в декабре прогнозировал, что авиакомпания перевезет в 2025 г. не менее 13 млн пассажиров против 12,9 млн годом ранее. «Уральские авиалинии» в 2025 г. ожидали сохранить пассажирские перевозки на уровне 9,5 млн человек, что сопоставимо с уровнем 2024 г., говорил в марте гендиректор авиакомпании Кирилл Скуратов. Роста перевозок компания не планировала – вся техника работает на пределе, отмечал он. Авиакомпания «Ютэйр» планировала перевезти в 2025 г. около 6 млн человек (6,4 млн в 2024 г.), а в 2026 г. – «столько же или чуть больше», говорил в ноябре ее гендиректор Андрей Мартиросов. Он уточнял, что роста трафика в будущем году планируется достичь за счет увеличения кресельной загрузки имеющегося самолетного парка из 60 бортов.