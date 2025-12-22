«Шереметьево» с 2026 года повысит тарифы для авиакомпаний
Аэропорт «Шереметьево» с 1 января 2026 г. проиндексирует сборы для российских авиакомпаний в среднем на 10%, следует из документов воздушной гавани.
Базовый сбор за взлет-посадку увеличится с 768,50 до 845,36 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна (МВМ), сбор за обеспечение транспортной безопасности – с 38,36 до 42,2 руб.
Плата за пользование аэровокзалом на внутренних линиях в терминалах B и D вырастет с 296,76 до 326,44 руб. на пассажира. На международных линиях в терминалах B, C и D тариф повысится с 810,16 до 891,18 руб., в терминалах E и F – с 239,56 до 263,52 руб.
Базовый тариф на обслуживание пассажиров на внутренних линиях в терминалах B и D увеличится с 303,3 до 333,6 руб. за человека, в терминалах C, D и E – с 335 до 368,5 руб., в терминале F – с 311,2 до 342,3 руб.
Для зарубежных авиаперевозчиков тарифы вырастут в среднем на 3%. Сбор за взлет-посадку повысится с $16,96 до $17,47 за тонну МВМ, за транспортную безопасность – с $1,4 до $1,45. Плата за использование терминалов B, C и D увеличится с $20,32 до $20,93 на пассажира, терминалов E и F – с $12,18 до $12,55.
«Шереметьево» является крупнейшим аэропортом РФ по потоку пассажиров. Полеты из него выполняют около 40 авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Россию», «Победу», Nordwind Airlines, Smartavia, Air Cairo, Air Serbia, Ikar и Air Algerie.