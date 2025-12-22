«Шереметьево» с 2026 года повысит тарифы для авиакомпаний

Для зарубежных авиаперевозчиков тарифы вырастут в среднем на 3%. Сбор за взлет-посадку повысится с $16,96 до $17,47 за тонну МВМ, за транспортную безопасность – с $1,4 до $1,45. Плата за использование терминалов B, C и D увеличится с $20,32 до $20,93 на пассажира, терминалов E и F – с $12,18 до $12,55.