Правительство и «Аэрофлот» обратили внимание на рост аэропортовых тарифов

Государство регулирует в аэропортах сборы за взлет и посадку самолетов, услуги авиабезопасности, а также за предоставление терминала пассажирам и их обслуживание. В июле 2025 г. Госдума утвердила поправки в Воздушный кодекс, установив инфраструктурный сбор с авиакомпаний для реконструкции аэропортов по концессии. Средства будут направляться собственникам аэродромов на возмещение их инвестиций, в том числе на погашение кредитов. В денежном эквиваленте нагрузка на одного пассажира в среднем составит 150 руб., отмечал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.