Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» проиндексирует «плоские» тарифы впервые с 2024 года

Ведомости

«Аэрофлот» впервые с 2024 г. поднимет цены на «плоские» тарифы (фиксированная цена на авиабилеты). Это поможет частично компенсировать возросшие расходы компании, в том числе из-за роста стоимости обслуживания в аэропортах, сообщил Telegram-канал авиакомпании.

В компании подчеркнули, что цены на рейсы по популярным направлениям остаются значительно ниже себестоимости. Приоритетной целью авиакомпании является обеспечение доступности авиаперелетов для россиян, особенно в отдаленные регионы страны, говорится в сообщении.

С 3 февраля начинается продажа билетов по субсидируемым и «плоским» тарифам на рейсы по весенне-летнему расписанию из Москвы в города Дальневосточного федерального округа. Билеты будут доступны до 25 октября 2026 г. включительно.

Удельный вес расходов авиакомпаний группы «Аэрофлот» (включает также «Россию» и «Победу») на обслуживание в аэропортах в цене одного авиабилета в 2026 г. составит 27% против 8% в 2024 г., рассказал 4 сентября гендиректор компании Сергей Александровский. По его словам, за последнее время стоимость аэропортовых тарифов увеличилась от 1000 руб. до 3000 руб. в одну сторону, а в две стороны – до 6000 руб. при «плоском» тарифе в 30 000 руб. Он отметил, что «Аэрофлот» ежегодно выделяет до 10 млрд руб. на поддержание «плоских» тарифов, но региональные власти не проявляют должного контроля за ценами на услуги в аэропортах.

