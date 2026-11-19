Армия России нанесла удары по энергетике и портам Украины
В ночь на 19 ноября российские военные продолжили удары дронами по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и судам, задействованным в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, были атакованы электроподстанции в Одесской и Сумской областях, сообщает Минобороны РФ.
В Одесской области поражены электроподстанции «Каролино» в Каролино-Бугазе и ПС-110 в Белгороде-Днестровском, обеспечивающие электроэнергией портовую инфраструктуру и логистические центры.
В порту Черноморск удар нанесен по объектам для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, на переходе морем поражен сухогруз с грузами двойного назначения. Также поражена электроподстанция «Сумы Северная» в Сумах, питающая предприятия военной промышленности и логистические центры Сумской области.
В ночь на 18 ноября российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, используемые в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в порту Измаил поражены объекты, задействованные для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для украинской армии.