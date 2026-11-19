В ночь на 18 ноября российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, используемые в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в порту Измаил поражены объекты, задействованные для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для украинской армии.