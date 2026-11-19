Трамп заявил об отличных отношениях с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него отличные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление глава Белого дома сделал в начале встречи с главой российского государства на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
«Мы с нетерпением ожидаем нашей встречи. Мы знакомы друг с другом уже многие годы. И я думаю, что много прекрасного может выйти из этого», – сказал Трамп.
С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской – госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент. Американский лидер выразил надежду на продуктивную встречу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал «Ведомостям», что двусторонняя встреча Путина и Трампа будет краткой. По его словам, лидеры могут затронуть тему участия Путина в саммите «большой двадцатки» (G20).
Путин прибыл в Шэньчжэнь на саммит АТЭС 18 ноября. 19 ноября состоится трехсторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и Трампом.